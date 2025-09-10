Haakon en Mette-Marit zien monsterzege Noorwegen op Moldavië

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben maandag vaak kunnen juichen voor het nationale voetbalelftal. Het paar zat op de tribune tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië, die Noorwegen met liefst 11-1 won.

“Wat een team! Wat een wedstrijd! Wat een avond in Ullevaal!”, schreef het Noorse hof na de wedstrijd op sociale media. Spits Erling Haaland had een groot aandeel in de zege met vijf doelpunten. Invaller Thelo Aasgaard maakte vier doelpunten en Felix Myhre en Martin Ødegaard troffen eenmaal doel voor de thuisploeg.

Door de zege is Noorwegen weer een stuk dichter bij deelname aan het WK. Noorwegen leidt in groep I met een voorsprong van 6 punten op Italië.