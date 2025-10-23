Haakon gaat niet in op boek over stiefzoon na opening ziekenhuis

De Noorse kroonprins Haakon wilde donderdag na de opening van een ziekenhuis niet ingaan op vragen van de pers over het boek Witte Strepen, Zwarte Schapen, schrijft de Noorse krant Nettavisen. Het boek gaat over zijn stiefzoon Marius Borg Høiby.

Haakon opende het nieuwe ziekenhuis in Drammen, samen met de minister van Volksgezondheid en Zorg Jan Christian Vestre. Bij zijn vertrek stelde de Noorse pers vragen over het nieuwe boek over Høiby. Dat beschrijft Høiby’s sociale kring, zijn vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik. “Ik ben niet van plan er nu veel over te zeggen”, was het korte antwoord van de kroonprins.

Eerder deze week liet het Noorse hof zich kritisch uit over het boek dat een reeks “onwaarheden” zou bevatten. De uitgeverij van het boek, Aschehoug, heeft dat inmiddels toegegeven. Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces begint volgend jaar februari.