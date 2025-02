Haakon hoort ideeën over toekomst van jongeren op conferentie

De Noorse kroonprins Haakon is woensdag aanwezig bij de nationale jongerenconferentie Toekomstbijeenkomst 2025. Dat heeft het Noorse hof donderdag bekendgemaakt. Op de conferentie presenteren 75 jongeren nieuwe ideeën voor de toekomst.

Het thema van de jongerenconferentie is ‘Alle jongeren samen – recepten voor saamhorigheid in 2050’. De aanwezige jongeren zijn vijftien jaar en ouder en komen uit plaatsen door heel Noorwegen.

De aanwezige jongeren geven presentaties over hun ideeën over school, vrije tijd, werk en samenleving. Haakon zal in de zaal zitten en hun ideeën aanhoren. Daarna gaat de kroonprins met hen in gesprek.