Haakon houdt zich stil over uitdagingen Noorse koningshuis

De Noorse kroonprins Haakon heeft zich maandag tijdens een werkbezoek in Kongsvinger niet uitgelaten over de uitdagingen waar het Noorse koningshuis de afgelopen tijd mee te maken heeft. De echtgenoot van kroonprinses Mette-Marit wilde volgens persbureau NTB niets zeggen over de gezondheid van zijn vrouw, haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, de rechtszaak tegen zijn stiefzoon Marius Borg Høiby of de recente ziekenhuisopname van zijn vader koning Harald.

In februari werd duidelijk dat Mette-Marit jarenlang contact had met de omstreden Epstein. In een schriftelijke verklaring maakte Mette-Marit al excuses voor haar vriendschap met Epstein. Het Noorse hof meldde destijds dat de kroonprinses zich graag nader wilde verklaren, maar op dat moment niet in staat was dat te doen. Ze verkeerde in “een moeilijke situatie”. Op welke situatie het Noorse hof doelde is niet bekend, maar mogelijk speelt haar gezondheid een rol. In december werd bekend dat de vrouw van Haakon een longtransplantatie nodig heeft. Op de website van het koningshuis staan in de komende tijd geen officiële activiteiten op het programma van Mette-Marit.