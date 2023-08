Haakon in natuurreservaat voor jubileum natuurbehoud Noorwegen

Kroonprins Haakon is vrijdag in natuurreservaat Fokstumyra in Dovrefjell voor de viering van honderd jaar natuurbehoud in Noorwegen. De Noorse kroonprins gaf bij aanvang van de bijeenkomst een toespraak. Daarin sprak Haakon onder meer over de gevolgen van de storm waar Noorwegen recent door werd geteisterd.

Haakon begon zijn toespraak met een terugblik op donderdag, toen hij samen met zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit de door overstromingen getroffen provincie Innlandet bezocht. Hij prees met name de veerkracht van de mensen die zij daarbij ontmoetten. “Het is absoluut ongelooflijk om te zien hoeveel bereidheid er is om voor elkaar op te komen als de crisis toeslaat. Het was heel fijn om daarvan getuige te mogen zijn”, zei hij.

Vervolgens sprak de kroonprins over het belang van natuurbescherming. “Want de natuur bestaat niet voor ons. De natuur is. Door ervoor te zorgen, zorgen we ook voor onszelf en toekomstige generaties”, stelde Haakon, waarna hij de aanwezigen feliciteerde met het honderdjarig bestaan van het natuurbehoud in Noorwegen.

Haakon blijft nog de hele middag in Dovrefjell. Hij krijgt er onder meer een rondleiding en zal meer leren over de manier waarop de natuur er beschermd wordt.