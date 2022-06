Haakon klaar met expeditie langs ijskap van Groenland

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft zijn deel van de expeditie langs de Groenlandse ijskap afgerond. Samen met een groep expeditieleden heeft hij de pool overgestoken. Zonder de royal gaat de expeditie verder van de militaire basis Daneborg op het schiereiland Wollaston Forland naar Antarctichavn in het noordoosten van Groenland.

De Noorse Arctische universiteit UiT had Haakon uitgenodigd om deel te nemen aan de expeditie, waarvan het doel is om meer kennis te vergaren over de ijskap. Ook wordt er gekeken naar het binnenijs op Groenland. Op 20 mei werd aan de expeditie begonnen.

Haakon zei bij de start erg blij te zijn dat hij een uitnodiging had gekregen. “Dit is een kennisverspreidingsexpeditie, waar we zullen praten over de geschiedenis van de ijskap, het buitenleven en klimaatonderzoek, onderwerpen die ik interessant en belangrijk vind”, liet hij weten.

De expeditieleden waren te spreken over Haakon. Leider Harald Dag Jølle schrijft in het dagboek over de tocht dat de kroonprins waardevolle bijdragen leverde. Hij was niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en was onvermoeibaar. Daarnaast nam hij op indrukwekkende wijze deel aan de gesprekken met de wetenschappers. “Hij stelde indrukwekkend relevante vragen”, schrijft Jølle.