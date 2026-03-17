Haakon komt later terug op banden Mette-Marit met Epstein

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft ook dinsdag geen antwoord gegeven op vragen over zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit. Daar komt hij later op terug, zei hij tegen journalisten bij een bezoek aan een NAVO-oefening bij Bardufoss.

“Al die zaken komen later aan bod. Laten we ons nu richten op het onderwerp van vandaag, namelijk de militaire oefening hier in het noorden”, antwoordde Haakon toen hij vragen kreeg over Mette-Marit en haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het is al meer dan een maand geleden dat bekend werd dat de kroonprinses uitgebreid contact had met de in 2019 overleden Epstein. Ze bood haar excuses aan, waarna het hof meldde dat Mette-Marit later meer uitleg zou geven over Epstein.

Haakon wilde wel iets zeggen over NAVO-oefening Cold Response, waaraan in totaal 30.000 soldaten uit veertien landen deelnemen. De oefening heeft gezien de geopolitieke ontwikkelingen een serieuze achtergrond, zei de kroonprins. “Dat is iets waar alle soldaten bij deze oefening van op de hoogte zijn. Ik merk dat er ontzettend veel deskundigheid is binnen de Noorse strijdkrachten.”

De kroonprins kreeg uitleg van commandanten en sprak een aantal soldaten die aan de oefening deelnemen. “Ik vind het erg positief om met de soldaten daar te praten. Ze doen goed werk.”