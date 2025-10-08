Haakon krijgt ijshockeyshirt met eigen naam erop bij bezoek in VS

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft dinsdag in Minnesota een hockeyshirt gekregen met zijn eigen naam erop van de Noorse NHL-speler Mats Zuccarello, die speelt voor de Minnesota Wild. De ontmoeting vond plaats tijdens een bijeenkomst over het stimuleren van sportplezier en kinderparticipatie in sport. Haakon prees Zuccarello’s succesvolle loopbaan in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie.

Het bezoek maakt deel uit van Haakons reis door de Verenigde Staten ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Noorse emigratie. Tussen 1825 en 1925 vertrokken meer dan 800.000 Noren naar Amerika, van wie velen zich vestigden in staten als Iowa en Minnesota. Vandaag de dag wonen er bijna 5 miljoen Amerikanen van Noorse afkomst in Amerika, zo schrijft ABC News.

Op woensdag bezoekt de kroonprins een onderwijsinstelling die in de negentiende eeuw werd opgericht door Noorse immigranten. Daarna reist Haakon door naar New York waar hij op donderdag, precies 200 jaar na de aankomst van het schip Restauration in New York, een replica van het schip verwelkomt bij Pier 16, bij het South Street Seaport Museum.