Haakon krijgt in Noorse bossen inzicht in belang van bosbeheer

De Noorse kroonprins Haakon gaat dinsdag 13 mei de bossen van Våler en Åsnes in. Tijdens zijn bezoek leert hij over het belang van goed bosbeheer en hoe het bos tegelijkertijd kan dienen als recreatie- en industriegebied, en als gebied met veel natuurlijke diversiteit.

Volgens het hof heeft Haakon zich de afgelopen jaren ingezet voor bossen en open ruimtes. De kroonprins krijgt een rondleiding waarbij hij leert over bosbeheer en houtkap. Hij ontmoet leerlingen van de bovenbouw van het Solør-college die vertellen hoe je goed voor jonge bossen kunt zorgen. Ook mag Haakon zelf aan de slag en een kapzaag testen.

Aansluitend krijgt de Noorse kroonprins een introductie in gesloten houtkap en de mogelijkheden om dit in de toekomst uit te breiden. Bij gesloten houtkap blijven meer bomen staan, onder andere om de interactie tussen soorten beter te behouden. Het bos van Åsnes draagt volgens het hof bij aan de toename van gesloten houtkapactiviteiten in de toekomst.

Hierna krijgt Haakon uitleg over beschermde diersoorten en leefgebieden, en waarom dit type bescherming belangrijk is. De kroonprins eindigt zijn bezoek bij Forestia, de grootste producent van spaanplaat in Noorwegen. Hier ziet hij hoe een boomstam tot spaanplaat wordt verwerkt.