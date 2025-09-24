Haakon kritisch over Netflix-docu Märtha Louise en Durek Verrett

De Noorse kroonprins Haakon heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgesproken over de Netflix-documentaire van zijn zus prinses Märtha Louise en haar man Durek Verrett. De Noorse troonopvolger stond dinsdag bij een bezoek in Hemsedal de pers te woord. “Ik vind helaas dat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen de activiteiten van het koningshuis en het project en de commerciële kant van de activiteiten van prinses Märtha Louise en Durek Verrett”, zei de kroonprins volgens omroep NRK toen hem werd gevraagd wat hij van de documentaire vond.

Haakon zei dat er opnieuw een gesprek komt met Märtha Louise en haar man. “We willen dat er een duidelijker onderscheid komt tussen de activiteiten van het koningshuis en het project en de commerciële activiteiten van prinses Märtha Louise en Durek Verrett. En ik hoop dat we dat iets beter voor elkaar krijgen, zei de kroonprins tegen NRK.

De documentaire Royal Rebels: An Unlikely Love Story verscheen vorige week op Netflix. Niet lang na de release liet het Noorse koningshuis al van zich horen. “De deelname van prinses Märtha Louise en Durek Verrett aan de productie is een schending van de overeenkomst met het koningshuis”, liet omroep NRK optekenen. De prinses legde in 2022 haar officiële functies voor het koningshuis neer, maar behield wel haar titel. Onderdeel van de afspraak was dat ze haar titel of haar band met het koningshuis niet mocht gebruiken bij commerciële activiteiten.

De Netflix-documentaire zorgde al voor de nodige ophef. Zo zei de zelfbenoemde sjamaan Verrett dat zijn schoonouders koning Harald en koningin Sonja niet wisten wat racisme was. Hij kwam later terug op zijn uitspraken in de documentaire en stelde bij een video op Instagram dat zijn uitlatingen waren “verdraaid door de media”.