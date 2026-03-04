Haakon langs bij Noorse bedrijven met Made in Norway-label

Kroonprins Haakon heeft woensdag in Mysen een bezoek gebracht aan het bedrijf Norsk Dun, waar hij vertegenwoordigers van bedrijven ontmoette die het zogenoemde Made in Norway-label hebben. Dit label geeft aan dat producten van deze bedrijven in Noorwegen zijn gemaakt en aan criteria voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid voldoen.

Haakon werd rondgeleid door topvrouw Kari Setsaas van Norsk Dun, een bedrijf dat onder meer beddengoed verkoopt. Ook de bedrijven Woodling, Paxster, Rottefella, Jøtul en Muzziball hadden een kraampje waar zij de kroonprins vertelden over hun werk en hun producten. De zes genoemde bedrijven horen bij de ruim honderd bedrijven die het Made in Norway-label hebben ontvangen.

Volgens het Noorse persbureau NTB zei Haakon tijdens zijn bezoek aan Norsk Dun niets over de banden die zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit onderhield met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook liet hij niets los over het huidige proces van zijn stiefzoon Marius Borg Høiby, die wordt beschuldigd van tientallen strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen.