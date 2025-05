Haakon, Mette-Marit en kinderen vieren Noorse nationale feestdag

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit vieren zaterdag de nationale feestdag van Noorwegen. Samen met hun kinderen, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, begroetten zij kinderen die deelnamen aan de optocht ter ere van de feestdag.

De Noorse royals verschenen in traditionele klederdracht op hun landgoed in Asker, vlak bij de Noorse hoofdstad Oslo. Het Noorse hof deelt op sociale media beelden van Haakon, Mette-Marit, Ingrid Alexandra en Sverre Magnus die naar de kinderen zwaaien.

17 mei is de nationale feestdag van Noorwegen. De Noren herdenken dat op deze dag in 1814 in Eidsvoll overeenstemming werd bereikt over de Noorse grondwet.