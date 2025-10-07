Haakon mist Mette-Marit bij aankomst in Verenigde Staten

Kroonprins Haakon van Noorwegen vindt het jammer dat hij alleen naar de Verenigde Staten is gereisd. Dat zei de troonopvolger maandag bij de start van een vierdaags bezoek.

Kroonprinses Mette-Marit zou oorspronkelijk ook meegaan, maar bleef thuis vanwege haar gezondheid. “Het is altijd gezelliger om samen te reizen. Maar ik vind het geweldig om hier te zijn, en ik denk dat het goed is dat zij nu haar longrevalidatie kan voortzetten”, zei Haakon bij aankomst tegen de Noorse krant VG.

De 52-jarige Mette-Marit lijdt al jaren aan een chronische longziekte. Ze heeft een zeldzame variant van longfibrose. Eerder dit jaar meldde het hof dat haar gezondheid is verslechterd en zij daarom vaker moet rusten.

Haakon begon zijn reis maandag in het stadje Decorah in Iowa, waar veel Noorse immigranten wonen. Inwoners hadden de straten versierd met Noorse vlaggetjes en in cafés waren Noorse specialiteiten te verkrijgen.