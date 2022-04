Haakon neemt kijkje bij Noors-Russische grens

De Noorse kroonprins Haakon heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het stadje Kirkenes, in de regio Sør-Varanger in het uiterste noordelijke puntje van Noorwegen. Het is de enige gemeente die direct grenst aan Rusland.

Haakon sprak met de lokale bevolking om te horen hoe het voor hen is om zo dicht bij de Russische grens te wonen, nu Rusland Oekraïne is binnengevallen en de handel stil is komen te liggen. De burgemeester van Kirkenes zei dat er veel Russen in de stad wonen en dat iedereen wel iemand uit Rusland kent. Het zijn volgens hem “vrienden, buren, echtgenoten en collega’s”.

De burgemeester stipte verder aan dat de bevolking gewend is om vrij over de grens te reizen om te winkelen, voor werk of om vrienden te bezoeken. Dat samenwerken met de Russen nu niet meer mogelijk is, is voor velen moeilijk.

Haakon bezocht ook onder meer een training van de lokale ijshockeyclub, voordat hij terugkeerde naar huis.