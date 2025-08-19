Haakon noemt aanklachten tegen stiefzoon ‘uitdagend en moeilijk’

De Noorse kroonprins Haakon heeft tijdens een werkbezoek aan de Aqua Nor aquacultuurbeurs in Trondheim op dinsdag een korte reactie gegeven op de aanklachten tegen zijn stiefzoon Marius Borg Høiby. “Iedereen die bij deze zaak betrokken is, vindt het waarschijnlijk uitdagend en moeilijk” zegt Haakon, zo meldt de Noorse omroep NRK. Maandag werd bekend dat Høiby wordt aangeklaagd voor vier verkrachtingen en tien jaar cel riskeert.

“Nu we duidelijkheid hebben over de aanklachten, is het aan de rechtbank om te beslissen hoe dit zal aflopen”, vertelt Haakon aan Noorse media. De kroonprins gaf ook aan dat de Noorse koninklijke familie haar taken zo goed mogelijk blijft uitvoeren. “Daar richten we ons op”, aldus de kroonprins. Haakon wilde verder geen commentaar geven.

Høiby is de 28-jarige zoon van Mette-Marit, de echtgenote van Haakon, uit een andere relatie. Maandag werd bekendgemaakt dat Høiby wordt vervolgd voor vier verkrachtingen. Ook wordt hij beschuldigd van bedreiging en mishandeling. De rechtszaak vindt plaats in januari.