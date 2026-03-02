Haakon noemt gebeurtenissen Midden-Oosten ‘zeer ernstig’

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft voorafgaand aan een bezoek aan het Noors instituut voor internationale betrekkingen (NUPI) in Oslo zijn zorgen geuit over de situatie in het Midden-Oosten. Hij noemde de situatie “zeer ernstig”, melden Noorse media.

“Daarom is het belangrijk dat we antwoorden krijgen op zowel wat er gebeurt als waarom het gebeurt”, sprak Haakon. “Het is belangrijk dat we goede expertise hebben die hier dagelijks mee bezig is, en NUPI is daar een van. Dus ik kijk uit naar dit bezoek vandaag.”

Zaterdag begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran. Het land reageerde met raketaanvallen op onder meer Israël, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.