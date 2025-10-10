Haakon onderstreept belang van dialoog op slotdag VS-reis

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft zijn vierdaagse reis door de Verenigde Staten afgesloten in New York. Op de slotdag liet hij zich niet verleiden tot politieke uitspraken na kritische vragen van Noorse media.

Haakon was in de VS om te vieren dat tweehonderd jaar geleden de eerste Noren naar Noord-Amerika emigreerden. Dat migranten tegenwoordig minder welkom zijn in de VS, beaamde hij. “Het is duidelijk dat dit onderwerpen zijn waar veel sterke meningen over bestaan, en die ook in onze tijd moeilijke uitdagingen vormen. Hoe lossen we deze zaken op? Dat is iets waarover we in gesprek moeten blijven, zowel met elkaar in Noorwegen, als met onze vrienden in andere landen”, zei de kroonprins volgens de Noorse krant VG.

Een journalist van omroep NRK stipte aan dat veel Noren zich met het huidige politieke klimaat in de VS ook zorgen maken om er op vakantie te gaan. “Onze boodschap hier is dat er een lange geschiedenis van samenwerking is en dat we veel gemeenschappelijke geschiedenis hebben tussen Noorwegen en de VS”, antwoordde Haakon. “Er zijn nu miljoenen Amerikanen met Noorse voorouders die goed zijn in het behouden van hun Noorse cultuur. En ook hun identiteit. Dat is een belangrijke basis voor de Noors-Amerikaanse relatie.”

In New York verwelkomde Haakon de Restauration, een schip dat begin juli vanuit Stavanger in Noorwegen zeilde om de eerste emigratietocht na te bootsen.