Haakon ontmoet Al Gore op klimaatconferentie

De Noorse kroonprins Haakon heeft dinsdag de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore ontmoet. De Noorse troonopvolger sprak Gore, die ook bekendheid verkreeg met de film An Inconvenient Truth over klimaatverandering, tijdens een klimaatconferentie van Norges Bank.

Gore was een van de belangrijkste sprekers op de conferentie, net als ECB-president Christine Lagarde. Volgens de digitale krant Nettavisen was Gore lovend over Noorwegen als rolmodel in de strijd tegen klimaatverandering. Na een toespraak op het podium nam hij de tijd voor een gesprek met de Noorse kroonprins.