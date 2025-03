Haakon ontmoet troepen bij Joint Viking-training in Noorwegen

De Noorse kroonprins Haakon heeft de Joint Viking-oefening in het noorden van Noorwegen bezocht. Bij deze militaire oefening komen om het jaar ongeveer tienduizend soldaten uit negen landen bijeen om samen te trainen, meldt het Noorse hof.

Haakon ontmoette bij Setermoen in Indre Troms troepen van het Geniebataljon en bekeek hier onder meer een asfalteermachine, een pantservoertuig en een CV90-aanvalsgenievoertuig. Het laatste werd gepresenteerd door Haakons dochter prinses Ingrid Alexandra en haar team. Zij gaven uitleg over hun rol en gaven de kroonprins een rondleiding. De 21-jarige Ingrid Alexandra begon haar opleiding in Skjold in januari vorig jaar, waarna ze haar dienst voortzette bij het Geniebataljon.

Tijdens het bezoek aan de trainingsmissie ontmoette kroonprins Haakon ook troepen uit Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ook militairen uit België, Canada, Frankrijk, Finland en Duitsland doen mee. De oefening vindt plaats van 3 tot en met 14 maart.