Haakon ontmoet winnaressen olympische langlaufestafette

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft bij de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina gesproken met de winnaars van de 4 x 7,5 kilometer langlaufestafette voor vrouwen. De sporters wonnen zaterdag in het Italiaanse Tesero de gouden medaille op dit onderdeel.

Het werd een Scandinavisch feestje in de Italiaanse sneeuw, want de zilveren medaille ging naar de Zweden en de Finnen pakten brons. Noorwegen won met bijna 51 seconden voorsprong, meldt persbureau Reuters. Vooraf was Zweden de favoriet voor het goud.

Het langlaufen was het eerste onderdeel dat de Noorse kroonprins bijwoont bij de Spelen. Later op de dag zal hij ook bij het schansspringen zijn. Hij blijft tot en met maandag bij de Olympische Spelen. Zijn ouders, koning Harald en koningin Sonja, waren eerder deze week al naar Italië afgereisd en zijn inmiddels weer vertrokken.

Het bezoek van Haakon volgt op een week waarin de Noorse koninklijke familie opnieuw flink in opspraak was. De rechtszaak tegen Haakons stiefzoon Marius Borg Høiby ging de tweede week in en verschillende organisaties schortten hun samenwerking met kroonprinses Mette-Marit op vanwege haar contacten met de inmiddels overleden veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.