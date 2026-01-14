Haakon opent nieuw ziekenhuis Stavanger na jarenlange bouw

Kroonprins Haakon heeft woensdag het nieuwe universitaire ziekenhuis in Stavanger officieel geopend. De bouw van het ziekenhuis, dat in november in gebruik werd genomen, heeft zeven jaar geduurd en heeft volgens het Noorse persbureau NRK meer dan 12 miljard Noorse kronen gekost (omgerekend ruim 1 miljard euro).

Voor de opening knipte Haakon voor het oog van een grote zaal met medewerkers en genodigden symbolisch een lint door met een schaar. “Ziekenhuizen zijn belangrijk in ieders leven”, zei hij volgens NRK onder meer in zijn toespraak. “Het zijn de plekken voor gelukkige, moeilijke en beslissende momenten. Door ziekenhuizen te bouwen, bouwen we ook gemeenschappen.” De Noorse kroonprins bedankte verder iedereen die heeft bijgedragen aan het bouwproject. Ook de Noorse minister van Volksgezondheid en algemeen directeur Helle Schøyen van het ziekenhuis hielden een toespraak.

Na de opening kreeg Haakon een rondleiding langs de kinder- en jeugdafdeling van het ziekenhuis. Ook ging hij langs bij de spoedeisende hulp en de neurologische afdeling. Op foto’s is verder te zien hoe de Noorse kroonprins samen met twee kinderen met verf zijn handafdruk op een witte muur zette.