Haakon opent nieuwe koolstofafvangfabriek in Oslo

De Noorse kroonprins Haakon heeft dinsdag en woensdag in Oslo bijeenkomsten over internationaal koolstofbeheer bijgewoond. Dinsdag vond in het Opera House een conferentie over dit onderwerp plaats, woensdag opende Haakon een nieuwe koolstofafvangfaciliteit in de cementindustrie. Met deze nieuwe fabriek maakt Noorwegen een grote stap voorwaarts in de opvang en het transport van koolstof en dus ook het terugdringen van de uitstoot van koolstof.

Het ambitieuze Noorse initiatief heeft de naam Longship Project gekregen, wat verwijst naar de oude houten schepen van Vikingen. De koolstof uit de fabriek wordt per schip naar een terminal aan de kust vervoerd en daarna in de zeebodem opgeslagen.

De Noorse overheid heeft een groot deel van de kosten voor haar rekening genomen en betaalt 2,2 miljard dollar mee aan het project (22 miljard Noorse kronen). Met deze financiering krijgt het project tien jaar om zichzelf te bewijzen en financieel te bedruipen.

De Noorse minister van Energie, Terje Aasland, noemde Longship bij de lancering “een belangrijk moment voor Noorwegen, maar ook een doorbraak in het vervoer en de opslag van koolstof in Europa”. Door deze constructie wordt jaarlijks 400.000 ton minder koolstofdioxide in de lucht uitgestoten. Als over drie jaar ook een grote verbrandingsinstallatie bij Oslo op dit systeem wordt aangesloten, betekent dat nog bijna een verdubbeling van de reductie.