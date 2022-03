Haakon praat met hulpdiensten die in Oekraïne werken

Kroonprins Haakon van Noorwegen laat zich woensdag bijpraten over de humanitaire situatie in Oekraïne. Het Noorse hof laat dinsdag weten dat hij vertegenwoordigers van Save the Children, het Rode Kruis en de Noorse Vluchtelingenraad heeft uitgenodigd voor een ontmoeting.

Het gesprek vindt plaats op het kantoor van Save the Children in Oslo. Belangrijke onderwerpen die tijdens de bijeenkomst worden besproken zijn de bescherming van kinderen in de oorlog, de situatie van mensen die uit Oekraïne vluchten en het werk van de instanties in de conflictgebieden.

Birgitte Lange, secretaris-generaal van Save the Children, is erg te spreken over het initiatief van Haakon. “We stellen het zeer op prijs dat de kroonprins-regent betrokken is en een oriëntatie wil over de situatie in Oekraïne en het werk dat onze drie organisaties nu doen in Oekraïne en de buurlanden”, zegt zij in een bericht dat het Noorse hof woensdag deelde.