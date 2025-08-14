Haakon speecht bij hijsen Noorse vlag op Spitsbergen om jubileum

Kroonprins Haakon heeft donderdag een toespraak gehouden ter ere van het feit dat Spitsbergen honderd jaar bij het koninkrijk Noorwegen hoort. Net als toen werd ook op deze dag de vlag gehesen, maakte het hof bekend.

“Precies honderd jaar geleden, bijna op de minuut af, werd hier op Spitsbergen voor het eerst de Noorse vlag gehesen”, zei Haakon in zijn toespraak. De toenmalige minister van Justitie, Paal Berg, was volgens de kroonprins in augustus 1925 toevallig in Noord-Noorwegen en “kreeg de eer om de Noorse vlag te hijsen als symbool dat Spitsbergen voortaan bij Noorwegen hoorde”. Hij las daarbij het koninklijk besluit voor waarin stond dat de eilandengroep voortaan deel uitmaakte van het koninkrijk Noorwegen.

Om het belang van deze nationale gebeurtenis te benadrukken, werd destijds vanuit Longyearbyen op Spitsbergen en vanaf kasteel Akershus in Oslo een gelijktijdig saluut gebracht tijdens het hijsen van de vlag. “Vandaag herdenken we deze historische dag en herdenken we iedereen die eraan heeft meegewerkt”, vervolgde Haakon voorafgaand aan het hijsen van de vlag. “We vieren dat Spitsbergen al honderd jaar deel uitmaakt van het koninkrijk Noorwegen. En we komen bijeen in hoop en optimisme voor de toekomst van Spitsbergen. Hijs de vlag!”