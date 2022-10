Haakon spreekt op duurzaamheidsconferentie over reis naar ijskap

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft in Oslo de duurzaamheidsconferentie van het Oslo SDG Initiative geopend. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de universiteit van de Noorse hoofdstad. In zijn toespraak refereerde de kroonprins aan de reis die hij eerder dit jaar over de Groenlandse ijskap maakte.

Zo vertelde Haakon wat hij ‘s ochtends zag bij het ontwaken in zijn kleine tent. “Je wordt dan wakker met pijn door het slapen op matten. Wanneer je de rits opent, gaat dit enorme gebied voor je open. Groter kan het niet”, hield de kroonprins zijn gehoor voor. “De enige plaats waar ik dezelfde ervaring heb gehad, is midden op de oceaan.”

Haakon zag overal sneeuw. Ondanks de felle zon is het met -20 graden erg koud. “Ik stond daar en zag al het ijs en ik wist dat er onder mijn ski’s 3000 meter – 3 kilometer – ijs ligt”, zei de kroonprins.

Onderzoek

Het smeltende ijs baart Haakon zorgen. “Het wordt heel duidelijk dat we onderzoek nodig hebben”, zei hij. “We weten dat het ijs smelt door onze manier van leven.” De kroonprins benadrukte dat onderzoek ​​laat zien wat de gevolgen zijn. “Terwijl het ijs smelt waar wij stonden, stijgt de zeespiegel in Fiji, aan de andere kant van de planeet.”

Het Oslo SDG Initiative is een conferentie over educatie, onderzoek en communicatie rond Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals (SDG). De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties omvatten het gezamenlijke werkplan om tegen 2030 armoede uit te bannen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering een halt toe te roepen. Uit het laatste SDG-rapport en het meest recente rapport van het VN-klimaatpanel blijkt dat niet alles de goede kant op gaat. Covid-19, klimaatverandering en conflict zijn de belangrijkste oorzaken daarvan.