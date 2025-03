Haakon vindt regentschap prima te combineren met normale werk

Noren hoeven zich geen zorgen te maken over de volle agenda van kroonprins Haakon. Nu zijn vader koning Harald met vakantie is treedt hij op als regent, maar dat valt prima te combineren met zijn normale werkzaamheden, verzekerde hij donderdag in gesprek met de Noorse zender TV 2 tijdens een werkbezoek in Asker.

“Ik denk niet dat er reden is om je daar zorgen over te maken”, zei Haakon in antwoord op de vraag wat hij zou zeggen tegen degenen die zich zorgen maken dat hij nu te veel op zijn bordje heeft. “We proberen het in balans te houden”, zei de troonopvolger.

Koning Harald en koningin Sonja zijn drie weken op vakantie in het buitenland. Bij zijn afwezigheid is Haakon automatisch regent. Volgens TV 2 komt het zelden voor dat de kroonprins zo lang achtereen invalt.

Haakon ontving donderdag namens zijn vader de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op het paleis.