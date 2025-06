Haakon: we moeten data gebruiken om oceanen te beschermen

Kroonprins Haakon van Noorwegen vindt het belangrijk dat data wordt gebruikt om oceanen te beschermen. Hij stelde dat er een evenwicht nodig is “tussen verschillende gebruiksvormen van de oceaan zonder de gezondheid van de oceaan op te offeren”. Haakon sprak die woorden dinsdag tijdens een toespraak op een evenement in Nice, dat werd georganiseerd door The Economist en HUB Ocean.

“VN-rapporten tonen aan dat de stijging van de wereldwijde temperatuur en de daarmee samenhangende ecologische veranderingen een ernstige impact hebben op de oceanen”, zei Haakon onder meer. “Het goede nieuws is dat oceaandata ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van de nodige oplossingen om de situatie te verbeteren. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op regionaal en mondiaal niveau.”

“Hoewel de oceaaneconomie enorme hoeveelheden data genereert, blijft een groot deel ervan gefragmenteerd en onderbenut”, stelde Haakon. De kroonprins noemde dat “een gemiste kans”. Haakon vertelde dat data “de schakel is tussen actie en impact”. “Dus we moeten ervoor zorgen dat we ze gebruiken. We moeten de data aan het werk zetten – om de natuur te beschermen, de welvaart te vergroten en om ervoor te zorgen dat onze oceanen een bron van leven blijven voor toekomstige generaties.”