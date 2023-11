Haakon wil adviezen aan dochter Ingrid Alexandra privé houden

De Noorse kroonprins Haakon geeft zijn dochter Ingrid Alexandra geen adviezen in het openbaar. Dat zei de royal volgens persbureau DPA tijdens een perspraatje in München. Haakon is tot donderdag in Duitsland.

“Ze is slim en begrijpt veel, zowel over de maatschappij als over haar eigen situatie”, zei Haakon over de 19-jarige Ingrid Alexandra, die na hem tweede in lijn voor de troon is. “Voor zover ik goed advies heb, denk ik dat ik dat aan haar persoonlijk moet geven en niet met iedereen moet delen.” Haakon zei ook nog dat hij ook veel van Ingrid Alexandra leert.

De Noorse kroonprins is sinds maandag in Duitsland. Zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit zal later ook naar Duitsland afreizen. Haakon is daar naar eigen zeggen erg blij mee. “Het is veel leuker om samen te reizen en ik werk heel graag met haar samen.”