Haakon zeilt in juni naar Nice voor bijeenkomsten over oceanen

Kroonprins Haakon van Noorwegen brengt in juni een meerdaags bezoek aan de Franse stad Nice. Hij bezoekt er onder meer de Internationale Dag van de Wereldoceanen van de VN. Ook woont hij er de opening van de VN-oceaanconferentie bij.

De kroonprins komt op 8 juni per zeilschip aan in Nice. Hij vaart vanaf Monaco mee met de Statsraad Lehmkuhl, een groot Noors zeilschip dat onder meer dient als opleidingsschip voor de Koninklijke Noorse Marine. De kroonprins is beschermheer van One Ocean Expedition, een expeditie van de Statsraad Lehmkuhl waarbij de bemanning in samenwerking met onder meer ESA, NASA en andere onderzoeksinstellingen een jaar lang onderzoek doet in de oceanen.

Een dag later is Haakon bij de opening van de VN-oceaanconferentie, UNOC3. Tijdens de conferentie gaat het onder meer over het ondersteunen van leven in de oceaan en duurzaam gebruik van de oceaan. Frankrijk en Costa Rica zijn gastheer van de conferentie in Nice.