Haakon ziet dochter Ingrid Alexandra afzwaaien bij leger

Kroonprins Haakon was woensdag aanwezig bij de laatste dag van zijn dochter Ingrid Alexandra bij het Noorse leger. Officieel studeert ze vrijdag af, melden het hof en Noorse media.

Op haar laatste dag kreeg Ingrid Alexandra uit handen van commandant Bjørn Kråkstad van het geniebataljon een bronskleurige medaille opgespeld. “Ik wil u bedanken voor de diensten die u hebt verricht voor het geniebataljon, voor de strijdkrachten en voor het land”, zei hij in zijn toespraak tot de afgestudeerde militairen. Kroonprins Haakon was ook aanwezig en inspecteerde de afzwaaiende militairen.

Ingrid Alexandra begon in januari vorig jaar met haar militaire opleiding. Aanvankelijk zou die een jaar duren, maar in september maakten de strijdkrachten bekend dat de 21-jarige prinses haar dienstplicht tot vijftien maanden had verlengd. Ze werd onder meer getraind in de positie als schutter op een CV90-pantservoertuig.