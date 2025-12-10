Handbalsters vierden WK-zege op Hongarije met de koning

De Nederlandse handbalsters vierden na de overwinning op Hongarije (28-23) in de kwartfinales van het WK in eigen land een klein feestje met koning Willem-Alexander. In de catacomben van Ahoy werd luid gezongen. “We vierden het met de koning. Die had ons even toegesproken. We zijn Nederlanders, we houden van een feestje en hij doet lekker mee”, vertelde Oranje-keepster Yara ten Holte.

Nederland plaatste zich onder toeziend oog van de koning voor het eerst sinds de wereldtitel van 2019 voor de halve finale op het WK. Daarin treft het topland Noorwegen. “Ik denk dat zij met nog meer agressiviteit in de aanval gaan komen, waardoor onze dekking nog harder moet werken”, blikt de 26-jarige keepster, die opnieuw een sterke wedstrijd speelde, vooruit. “Ze hebben op alle posities betere speelsters erachter staan. We weten dat het een heel moeilijke wedstrijd wordt. Maar alles is mogelijk.”

De halve finale van Oranje tegen regerend Europees- en olympisch kampioen Noorwegen is vrijdag. De finale is zondag. Koning Willem-Alexander zat tijdens de wedstrijd naast oud-international Tess Lieder op de tribune in Rotterdam Ahoy.