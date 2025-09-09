Handkus van ‘powervrouw’ Máxima maakt indruk in Almere

Een handkus van koningin Máxima maakte dinsdag veel indruk op Oranjefans in Almere. “Ik riep ‘powervrouw!’ naar Máxima en kreeg een handkus van haar!”, straalt toeschouwer Aroena na afloop van het bezoek van het koningspaar in Almere Poort.

Aroena stond sinds kwart voor tien bij Buurtcentrum De Ruimte waar Willem-Alexander en Máxima vlak na het middaguur arriveerden in het kader van het streekbezoek aan Flevoland. “Ik woon hierachter, en ben een paar keer gaan kijken naar hoe druk het was, om te zien of ik al moest gaan staan. Toen het drukker werd, ben ik gebleven.” Aroena volgt het koningspaar sinds Máxima zich bij de koninklijke familie heeft gevoegd, vertelt ze. “Ze is een sterke vrouw. Ze geeft sjeu aan de koninklijke familie.”

Aroena was niet de enige die urenlang de regen trotseerde om het koningspaar te zien. “Ik ben altijd te laat als ik erachter kom dat ze ergens in de buurt zijn”, vertelt Helene uit Almere Poort nog voor de komst van het paar vanachter het hek. Omdat ze met dagen als Prinsjesdag en Koningsdag op tv ziet dat mensen al vroeg hun plaatsen langs de route innemen, was ze vroeg van huis gegaan. Maar om zeven uur stond ze alleen op het plein voor Buurtcentrum De Ruimte. “Ik dacht: waar is iedereen?!”, lacht ze vanonder haar paraplu. Toch bleef ze, “want anders was ik mijn plek misschien weer kwijt.”

Nadat het koningspaar was gearriveerd, namen ze ondanks het slechte weer de tijd om handen te schudden. Binnen in het buurtcentrum gingen ze in gesprek over het wonen, werken en leven in een wijk in opbouw. Het koningspaar was onder meer benieuwd naar wat er in de wijk gedaan wordt om iedereen betrokken te laten zijn.