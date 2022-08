Handtekening Queen voor het eerst op een munt

Voor het eerst staat de handtekening van koningin Elizabeth op een munt. De krabbel van de vorstin pronkt op een speciale uitgave van de Royal Mint vanwege haar troonjubileum.

Het gaat om drie muntstukken van vijf pond met naast de handtekening verschillende designs. De ene munt symboliseert met een afbeelding van vlaggen het Britse gemenebest, een ander heeft een tekening van verschillende muntjes die staan voor haar werk en de derde heeft een illustratie van medailles om haar prestaties te laten zien. De munten zijn er in verschillende materialen. De duurste, een gouden exemplaar, kost bijna 2900 pond.

De munten, die al te koop zijn, zijn ontworpen door de Ierse kunstenaar PJ Lynch. Hij laat aan Britse media weten dat hij aanvankelijk de handen van Elizabeth op de munt wilde portretteren omdat ze die gebruikt om iedereen te groeten, maar hij koos toch voor de handtekening. “Dat is zo symbolisch. Het is een instrument van de staat wanneer ze officiële documenten ondertekent, maar is ook iets wat ze gebruikt voor persoonlijke beloftes en verbintenissen.”