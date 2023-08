Harald (86) gaat voor de eerste keer naar gemeente Skaun

De Noorse koning Harald bezoekt op 29 augustus voor het eerst in zijn dertigjarig koningschap de gemeente Skaun in de Noorse provincie Trøndelag. Dat maakte het koningshuis woensdag bekend. Skaun, dat achtduizend inwoners telt, is een van de weinige gemeenten in Trøndelag waar hij nog nooit is geweest.

Harald brengt in de plaats een bezoek aan de non-profitorganisatie Drive Norge. De komst van de 86-jarige vorst wordt gevierd met een openbare receptie in een cultureel centrum. Daarna brengt Harald een bezoek aan het kantoor van Drive Norge. De organisatie ondersteunt lokale initiatieven en plannen.

Vertegenwoordigers van Drive Norge praten met Harald over hun werk en de manier waarop de organisatie kansarme jongeren helpt. De club heeft 83 vestigingen door heel Noorwegen. Het initiatief Run For Life, dat jongeren helpt met wekelijkse bijeenkomsten, is ontwikkeld in Skaun.