Harald bezoekt dijk die overstroming door storm tegenhield

Koning Harald heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Fåvang, maakte het Noorse hof vrijdag bekend. De vorst werd hier bijgepraat over de dijk die het dorp onlangs heeft beschermd tegen overstromingen tijdens het extreme weer dat werd veroorzaakt door storm Hans.

Fåvang is een van de vele plaatsen die in het verleden meerdere malen is getroffen door ernstige overstromingen. In het najaar van 2018 is een 920 meter lange dijk gebouwd die het dorp de komende twee eeuwen moet beschermen tegen verwoestende weersomstandigheden, zoals die afgelopen maand in Noorwegen en Zweden voorkwamen.

Tijdens het bezoek werd Harald verder ook geïnformeerd over de preventiewerkzaamheden in de overstromingsgevoelige gebieden van de gemeente Ringebu, waar Fåvang bij hoort.

Storm Hans zorgde in augustus in zowel Noorwegen als Zweden voor veel verwoesting. Koning Harald en koningin Sonja bezochten eerder al de plaats Mjøndalen, waar ze een aantal mensen ontmoetten die zich hadden ingezet om de overstroming en de gevolgen van het extreme weer aan te pakken.