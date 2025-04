Harald condoleert bevolking Myanmar en Thailand na aardbeving

Koning Harald van Noorwegen heeft zijn medeleven geuit aan de bevolking van Myanmar en Thailand. “Ik was diep bedroefd toen ik het nieuws hoorde over de verwoestende aardbeving die Myanmar en Thailand heeft getroffen, waarbij zoveel levens verloren zijn gegaan en er zoveel schade is aangericht”, aldus Harald.

“Namens mijzelf en het Noorse volk wil ik mijn oprechte condoleances en diepste medeleven betuigen aan de nabestaanden en anderen die door deze tragische gebeurtenis zijn getroffen.”

In Myanmar wordt dinsdag een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de zware aardbeving te herdenken. In Myanmar kwamen zeker 2056 mensen om het leven. Duizenden anderen raakten gewond en nog honderden mensen zijn vermist. In Thailand kwamen negentien mensen om het leven door de aardbeving.