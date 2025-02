Harald condoleert Carl Gustaf na dodelijke schietpartij

De Noorse koning Harald heeft de Zweedse koning Carl Gustaf gecondoleerd na de dodelijke schietpartij in Zweden dinsdag. “We hebben de dramatische gebeurtenissen in Örebro de afgelopen 24 uur met verdriet en afschuw gevolgd”, schreef Harald in een bericht aan zijn Zweedse collega.

Bij de schietpartij op een school kwamen elf mensen om, onder wie de schutter. “Mijn familie en ik bidden voor troost en kracht voor alle familieleden en getroffenen”, aldus Harald. “We sturen warme gedachten naar de koninklijke familie en het hele Zweedse volk. En in het bijzonder aan degenen die nu een moeilijke tijd voor de boeg hebben”, schreef de koning.

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia gaan later woensdag naar Örebro om eer te betuigen aan de slachtoffers.