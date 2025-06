Harald condoleert president India na vliegtuigcrash

Koning Harald van Noorwegen heeft zijn medeleven geuit aan de Indiase president Droupadi Murmu na de dodelijke vliegtuigcrash boven India donderdag. “Het nieuws over de verschrikkelijke crash van vlucht AI171 in Ahmedabad, waarbij zoveel mensen om het leven zijn gekomen, heeft mij diep geraakt”, aldus Harald in een bericht aan Murmu.

Harald brengt Murmu namens zichzelf en het Noorse volk oprechte condoleances over. “Ik verzoek u tevens mijn diepste medeleven over te brengen aan de nabestaanden en anderen die door deze tragische gebeurtenis zijn getroffen.”

Er zijn nu zeker 265 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Het vliegtuig was onderweg naar Londen.