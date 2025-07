Harald condoleert Trump na overstromingen in Texas

De Noorse koning Harald heeft de Amerikaanse president Donald Trump gecondoleerd na de grootschalige overstromingen in Texas. Het dodental in de Amerikaanse staat is gestegen tot boven de honderd.

“Ik was diepbedroefd door de overstromingen die zoveel verwoesting hebben aangericht en zoveel levens hebben geëist, waaronder veel kinderen”, schreef Harald aan Trump. “Namens de bevolking van Noorwegen wil ik mijn oprechte deelneming betuigen aan u en de bevolking van de Verenigde Staten.”

Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Trump bezoekt waarschijnlijk vrijdag het gebied.