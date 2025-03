Harald ‘diep bedroefd’ na dodelijke brand in Noord-Macedonië

Koning Harald van Noorwegen heeft zijn medeleven uitgesproken aan Gordana Siljanovska-Davkova, de president van Noord-Macedonië. Aanleiding is de nachtclubbrand in Kocani waarbij tientallen doden vielen.

“Het nieuws over de tragische brand in Kocani op zondag 16 maart, waarbij zoveel jonge levens verloren zijn gegaan, heeft mij diep bedroefd”, aldus Harald in een brief gericht aan Siljanovska-Davkova. “Namens mijzelf en het Noorse volk wil ik u en de bevolking van Noord-Macedonië mijn oprechte condoleances overbrengen.”

Maandag gingen duizenden mensen in Noord-Macedonië de straat op na de verwoestende brand in Kocani. Demonstranten eisten gerechtigheid voor de 59 doden en tientallen gewonden.

De brand ontstond zondag door vuurwerk tijdens een concert. De volgepakte nachtclub had slechts één nooduitgang en die deur was afgesloten. Ook bleken er maar twee brandblussers te zijn, aldus de openbare aanklager.