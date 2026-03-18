Harald en Haakon bij ingelaste Noorse ministerraad

Koning Harald van Noorwegen en zijn zoon kroonprins Haakon zijn woensdag opgetrommeld voor een extra ministerraad. Omdat er geheimhouding geldt, is het onduidelijk wat er besproken is. De Noorse krant VG meldt op basis van bronnen dat de koninklijke familie niet het onderwerp van gesprek was.

De Noorse ministerraad is normaal gesproken altijd op vrijdag. De vergadering van woensdag stond eerder op de dag nog niet op de agenda. Media in Noorwegen denken daarom dat er met spoed iets belangrijks moest worden besproken.

De koninklijke familie domineert al weken het nieuws in eigen land. Kroonprinses Mette-Marit ligt onder vuur vanwege haar contact met zedendelinquent Jeffrey Epstein en ondertussen stond haar zoon, Marius Borg Høiby, terecht voor onder meer verkrachting en geweldpleging. Woensdag werd tegen hem ruim 7,5 jaar celstraf geëist.

Eind vorige maand belandde de 89-jarige Harald ook nog eens in het ziekenhuis tijdens een vakantie op Tenerife.