Harald en Haakon lunchen met Palestijnse president

De Noorse koning Harald heeft woensdag de Palestijnse president Mahmoud Abbas ontmoet. Het Noorse hof maakte bekend dat Abbas op het paleis werd ontvangen voor een lunch. Daarbij waren ook koningin Sonja en kroonprins Haakon aanwezig.

Het bezoek van Abbas is het eerste sinds Noorwegen de Palestijnse staat erkende. De president had eerder op de dag ook een ontmoeting met premier Jonas Gahr Støre en de Noorse minister van Buitenlandse Zaken. Ook een bezoek aan de Storting, het Noorse parlement, staat op zijn programma.

Het Noorse koningspaar was eerder deze week nog in Italië. Harald en Sonja waren daar om de Olympische Winterspelen bij te wonen.