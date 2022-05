Harald en Haakon vieren Bevrijdings- en Veteranendag in Noorwegen

In Noorwegen hebben koning Harald en zijn zoon kroonprins Haakon zondag Bevrijdingsdag gevierd. De royals waren aanwezig op de eerste fysieke Noorse Bevrijdingsdag en Nationale Veteranendag die sinds 2019 weer in Akershus gehouden kon worden.

Nadat de koning en kroonprins waren gearriveerd, vlogen vier van de F-35 straaljagers van de luchtmacht over het fort van Akershus waar de ceremonie plaatsvond. Haakon inspecteerde de erewacht van de strijdkrachten en legde daarna bij het Nationaal Monument een krans voor alle oorlogsslachtoffers.

Koning Harald feliciteerde verder nog drie militairen die waren onderscheiden met een medaille van de strijdkrachten voor hun ongewone moed en moed bij gevaarlijke operaties en gevechten.

In 2010 besloot de Noorse regering een viering in te stellen om de erkenning van de inzet van militaire veteranen te versterken. Die werd toegevoegd aan 8 mei, de Noorse Bevrijdingsdag. Een jaar later vond de eerste dubbelviering plaats.