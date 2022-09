Harald en Haakon wonen militaire oefening in Oslo bij

De Noorse koning Harald en zijn zoon kroonprins Haakon hebben vrijdag een oefening van de Noorse koninklijke garde bijgewoond. De oefening vond plaats op het Slottsplassen, het plein dat voor het paleis in Oslo ligt. De Noorse royals keken traditiegetrouw toe vanaf het balkon.

De oefening was er een van de 3e Gardekompani, een parade-, ceremonie-, concert- en tentoonstellingseenheid van de koninklijke garde van Noorwegen. Het gezelschap bestaat uit zo’n 130 dienstplichtigen. Na de training die de eenheid in de wintermaanden volgt, geven ze geregeld acte de présence op evenementen in binnen en buitenland. Tijdens oefeningen in Oslo komt koning Harald geregeld een kijkje nemen.

Vrijdagmiddag hadden zich op het plein in de hoofdstad ook flink wat toeschouwers uit binnen- en buitenland verzameld om de show van de eenheid bij te wonen, meldt het Noorse hof.