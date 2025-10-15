Harald en Haakon wonen opening Samiparlement bij

De Noorse koning Harald heeft woensdag de tiende zitting van het Samiparlement geopend. Dat deed hij in aanwezigheid van zijn zoon kroonprins Haakon in het plaatsje Karasjok, in het noorden van Noorwegen.

Vader en zoon namen ook deel aan een lunch met genodigden en vertegenwoordigers van het Sameting, zoals het Samiparlement officieel wordt genoemd. Voor Harald en Haakon was het hun tweede gezamenlijke verplichting in een week tijd. Eerder deze week waren ze ook samen bij de opening van het Noorse parlement.

De Sami, of Samen, zijn van oorsprong een nomadenvolk in Noord-Europa. De meesten komen uit Noorwegen, maar ook in Zweden en Finland zijn ze te vinden. In die drie landen hebben ze hun eigen parlement, dat inspraak heeft over wat er met het leefgebied van de Sami gebeurt.