Harald en Sonja bezoeken jagersfamilie op Spitsbergen

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben een jachtstation aan de westkust van Spitsbergen bezocht. Het koningspaar ging zondag langs bij een gezin dat er voor het eerst overwinterde, meldt het Noorse hof.

Het echtpaar Ida en Jan Brunner runt een viskwekerij in Farmhamna, maar vertelde het koningspaar dat de rendierjacht tegenwoordig hun belangrijkste inkomstenbron is. Het echtpaar heeft een vergunning en een rendierquotum gekregen en jaagt in het kader van faunabeheer.

De jachtcultuur is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Spitsbergen. De meeste jachthutten en jachtstations op de eilandengroep zijn nu cultureel erfgoed. Het jachtstation in Farmhamna, is een van de twee jachtstations die momenteel operationeel zijn.

Het bezoek is onderdeel van de bootreis van Harald en Sonja aan de provincie Troms en de eilandengroep Spitsbergen. Vorige week waren ze in Troms en eerder dit weekend bezochten ze voor het eerst Bjørnøya, het zuidelijkste eiland van Spitsbergen. Maandag gaan ze verder naar de nederzetting Longyearbyen.