Harald en Sonja bezoeken Noorse plaats Aremark

Koning Harald en koningin Sonja hebben maandag een bezoek gebracht aan Aremark in de Noorse provincie Østfold. Het koningspaar werd enthousiast ontvangen, zo is te zien op foto’s van het Noorse hof.

Harald en Sonja, die voor het eerst in Østfold waren, hadden zich “verheugd” op hun bezoek. “We vonden dat het tijd werd “, zei de 88-jarige koning in een toespraak. Tijdens hun bezoek kreeg het koningspaar onder meer uitleg over het vrijwilligerswerk en de geschiedenis van de plaats. Ook was er aandacht voor diverse belangrijke aandachtspunten van Østfold. Verder werden Harald en Sonja getrakteerd op een optreden van zangeressen in Noorse klederdracht.

“Het zijn deze gemeenschappen die de kracht van onze samenleving vormen, dus het is erg belangrijk om hier goed voor te zorgen”, zei koning Harald na afloop van het bezoek.