Harald en Sonja eten wafels met Noorse atleten op Spelen

Koning Harald en koningin Sonja hebben maandag wafels gegeten met Noorse olympiërs in Italië. Dat is te zien in een video die het olympische team van Noorwegen op Instagram heeft gedeeld.

Ook het Noorse hof deelde beelden van de ontmoeting. Te zien is hoe het koningspaar een groepsfoto maakt met de atleten en de tot dusver gewonnen medailles bekijkt. “Veel succes verder bij de Olympische Spelen!”, staat erbij.

Harald en Sonja bezochten de afgelopen dagen diverse sportwedstrijden en keren terug naar Noorwegen. Hun zoon, kroonprins Haakon, reist dit weekend naar Noord-Italië om de Noorse sporters aan te moedigen.