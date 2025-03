Harald en Sonja feliciteren Noorse en Zweedse skiërs met WK-goud

De Noorse koning Harald en koningin Sonja hebben zondag in Trondheim drie nieuwe wereldkampioenen gefeliciteerd bij de WK skiën. Twee daarvan waren landgenoten, schrijft het paleis op sociale media bij foto’s van de wedstrijddag.

“Het weer gooide geen roet in het eten voor de sfeer”, aldus het hof bij foto’s van het koningspaar in de sneeuw. Harald en Sonja waren allebei gekleed in een rode winterjas en spraken onder meer met skispringer Marius Lindvik, die op eigen bodem het pisterecord verbrak en goud won. Ook poseerden de koning en koningin met de Zweedse skiester Ebba Andersson, die wereldkampioen werd op het onderdeel skiathlon. De noordse combinatieskiër Gyda Westvold Hansen uit Noorwegen won ook goud op haar onderdeel.

Koning Harald verscheen zondag voor het eerst weer in het openbaar nadat hij eerder in de week door ziekte was geveld. De verwachting is dat hij tot en met donderdag in Trondheim blijft. De wereldkampioenschappen duren tot en met zondag.