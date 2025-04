Harald en Sonja in juni naar provincie Troms en Spitsbergen

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen bezoeken in juni de provincie Troms en de eilandengroep Spitsbergen. Dat heeft het Noorse hof vrijdag bekendgemaakt.

Op 11 juni beginnen Harald en Sonja hun bezoek in Balsfjord, een gemeente in Troms. Daar bevindt zich de grootste geitenboerderij van Noorwegen. Een dag later bezoekt het koningspaar de gemeente Kvænangen, waar landbouw en visserij altijd een belangrijke rol hebben gespeeld.

Na een paar dagen rust komen Harald en Sonja op 15 juni aan op Spitsbergen. Zij bezoeken daar een jachtstation. De volgende dag gaan ze naar Longyearbyen, waar zij toespraken en culturele optredens bijwonen. Op 17 juni bezoeken de koning en koningin een satellietstation op de berg Platåberget. Dit is een van de meest noordelijke satellietstations ter wereld.